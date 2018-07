Gioventù violenta, Crepet: «Abbiamo tutti abbassato la guardia»

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Cosa ci vogliamo aspettare? Non riguarda tutti i giovani i giovani il tipo di vita che fai: non mi riferisco nello specifico al giovane Bettarini ma a chiunque passi le serate nei locali tra musica da sballo, alcol e probabilmente droga».«Si tratta di stili di vita al limite, molto diffusi anche tra giovanissimi appena adolescenti. E prima o poi succede qualcosa, nelle grandi città come in provincia. Oggi parliamo di un giovane accoltellato solo perché è un nome noto, ma gli ospedali sono pieni di casi così: emergono solo se ci scappa il morto ma di feriti ce ne sono tanti».«La verità è che non gliene importa niente a nessuno. E sinceramente mi stupisco di chi si stupisce».«Nessuno pensa a moderare la movida. Eppure ogni giorno i pronto soccorsi sono pieni di accoltellati, giovani in coma etilico o vittime di incidenti del sabato sera. Interi quartieri ostaggio dei locali notturni, di ogni tipo, che fanno festa al di fuori del locale e i residenti non dormono. Del resto la nostra è una Repubblica fondata sullo spritz».«Vuol dire che abbiamo stabilito che è normale vendere alcol fino a tardi, locali aperti tutta la notte e pochi controlli: è evidente che abbiamo abbassato la guardia».