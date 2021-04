«C'è un uomo che strattona una ragazzina per portarla nel bosco»: scattano le ricerche a tappeto

«C'è un uomo che strattona una ragazzina per portarla nel bosco»: la segnalazione di un cittadino fa scattare le ricerche e le perlustrazioni in un'area di campagna nel comune di Loreggia (Padova), vicino alla stazione ferroviaria. L'allarme è scattato alle 23 di ieri sera e la zona è stata battuta a tappeto fino a stamani.

Ragazzina strattonata: i testimoni

Altri due testimoni hanno riferito di aver visto un uomo con una giovane, ma senza parlare di strattonamenti, anche se hanno avuto l'impressione di sentire un grido venire da lontano. Stamani le ricerche si sono interrotte, non sono stati trovati segni o tracce che potessero confortare le segnalazioni. Inoltre, non risultano esserci segnalazioni di persone scomparse ne comune o in provincia di Padova.

Alla battuta hanno partecipato i carabinieri dai vari comandi della compagnia di Cittadella, ma anche dai reparti della provincia di Padova, con la presenza di due unità cinofile per le ricerche di persona fatte arrivare dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, il personale dei vigili del fuoco, il sindaco di Loreggia, Fabio Bui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA