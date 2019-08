Sabato 3 Agosto 2019, 08:37

Grave, l'altra notte, in corso Amedeo di Savoia a Napoli . A perdere la vita undi 24 anni che era alla guida di uno scooter Yamaha Xenter 125. Dietro di lui viaggiava una ragazza di 25 anni, che per fortuna non è in pericolo di vita benché le sue condizioni siano piuttosto serie., la giovane ha riportato molteplici contusioni guaribili almeno in un paio di settimane.Si tratta della figlia di Loredana Simioli, attrice napoletana recentemente scomparsa, sorella del noto speaker radiofonico Gianni, voce de La Radiazza, il contenitore musical-sociale di Radio Marte. L'incidente stradale è avvenuto giovedì notte, intorno alle 2.30 del mattino, nei pressi della sede della Asl Napoli 1. Il giovane, alla guida del cicolomotore, è morto sul colpo dopo un violento impatto contro un cassonetto dei rifiuti posizionato a poca distanza dalla Asl. Non si esclude che il ragazzo possa aver sbandato a causa di un malore.L'unità infortunistica della Polizia municipale sta ancora procedendo ai rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Quel che sembra certo è che i due ragazzi indossassero il casco. Per ragioni ancora da accertare il 24enne avrebbe dunque perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il cassonetto per la raccolta differenziata. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che, purtroppo, nulla hanno potuto fare per salvare la vita al ragazzo che era morto sul colpo. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale nel centro della città in cui a perdere la vita è un giovanissimo. L'ultimo, non più di una decina di giorni fa, al termine delle Universiadi, quando c'era ancora molta confusione sui nuovi sensi di marcia.