L'assessore Gallera: «Numeri differenti sui nuovi contagiati? Colpa dell'esito dei tamponi, ma anche dei test sierologici agli asintomatici»

Lombardia, la roulette dei nuovi positivi al virus: conteggiati oggi anche i contagi dello scorso mese di marzo​

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 07:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il tampone viene collocato nella data di esecuzione. Può succedere che un laboratorio consegni la sera tardi o lo carichi il giorno dopo. E non sappiamo se il paziente sia entrato in pronto soccorso o provenga dall’esterno».«Sarà la data di inizio sintomi. O un tampone fatto in una Rsa a fine aprile».«Perché se il positivo viene scoperto con il test sierologico, vuol dire che ha gli anticorpi: la malattia ce l’ha da un po’ di tempo, ha finito i sintomi ma ha ancora il virus in circolo. Però la malattia è di cinque/sei settimane prima».«Chiedendo al paziente la data di inizio sintomi. Tutto ciò che nasce dal sierologico è vecchio: è una persona che ha fatto già la quarantena, che è stata male. Il test sierologico si fa a 15-20 giorni dalla fine dei sintomi».«Tutti i dati provenienti dai test sierologici sono datati».«Sì, da noi emerge di più per l’alto numero di contagi. L’Iss chiede la data di tampone e di inizio sintomi, sono due grafici diversi».«I casi di oggi sono un po’ datati oppure malati lievi. Le persone ricoverate sono pochissime.«No, il numero di persone che hanno 37,5 gradi di temperatura si sta riducendo notevolmente ma continueremo a fare i test».