Lodi, uomo trovato morto in casa: aveva 52 anni. Il decesso risale a oltre un mese fa

Il cadavere di un uomo di 52 anni è stato rinvenuto nell'appartamento dove viveva, a Lodi. Il decesso, secondo quanto stabilito dal medico legale, risale a circa un mese e mezzo fa.

Leggi anche > Nicolò Buso, morto di tumore a 32 anni: era stato una promessa del calcio. L'ultimo regalo dopo Venezia-Inter

Il corpo, in stato avanzato di decomposizione, è stato rinvenuto stanotte dalla polizia, dopo la segnalazione della proprietaria dell'appartamento che non riusciva a mettersi in contatto con l'inquilino da qualche tempo. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Sul cadavere è stata disposta l'autopsia dalla Procura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA