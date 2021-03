Zone rafforzate e lockdown nel weekend: venerdì il consiglio dei Ministri per valutare nuove misure

Lockdown nel fine settimana e altre misure di limitazione degli spostamenti allo studio dell'esecutivgo. Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra i rappresentanti del governo e quelli del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza Covid. Nella giornata di domani saranno esaminati nuovi dati sulla diffusione del contagio e approfondimenti condotti con le Regioni e le Province autonome. Venerdì il Consiglio dei ministri potrà valutare l'adozione di eventuali misure. Lo dicono fonti di Palazzo Chigi.

La cabina di regia con il premier Mario Draghi, appena conclusa a Palazzo Chigi, ha valutato la situazione epidemiologica del Covid, con il bollettino di oggi che segna 22.409 casi e 332 vittime, ma attende di analizzare nuovi dati che dovrebbero arrivare già questa sera. Sulla stretta nei weekend, che potrebbe essere estesa a tutta Italia, «stiamo ancora valutando, anche perché alcuni dati sono attesi nelle prossime ore», spiega una fonte presente al tavolo di confronto.

Un'ora e mezzo di dibattito, presenti anche il numero uno dell'Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Css Franco Locatelli, non sono stati sufficienti a decidere su nuove restrizioni, poiché sul tavolo sono attesi nuovi dati, anche sull'andamento delle varianti. Con ogni probabilità una decisione sulla stretta, che ormai appare inevitabile, verrà assunta nella giornata di venerdì. Fonti presenti al tavolo assicurano che il clima è stato sereno, sono state fatte valutazioni sulla situazione, compresa la 'corsa' dei contagi, e fatto il punto sulle proposte avanzate dal Cts. Cts che, come noto, esclude un lockdown totale ma è sostanzialmente favorevole a un giro di vite nei weekend in tutta Italia per arginare il numero in salita dei contagi. Intanto è previsto un Cdm domani in mattinata, una riunione in cui non si esclude venga trattato anche il tema della nuova stretta da adottare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 19:37

