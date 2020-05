Quando si vedranno i primi risultati dell'allentamento del lockdown: ora gli effetti non sono ancora visibili

Virus: lo studio, dopo la quarantena serve il test. A San Marino il 15% degli asintomatici è risultato positivo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 15:11

Il prossimon, ma le conseguenze si vedranno solo tra qualche giorno, qualora dovessero essercene. Ora sembra che la situazione stia migliorando, in base ai dati dei test e delle persone ricoverate in ospedale e nelle terapie intensive, ma per gliI veri effetti dell'allentamento delle misure si vedranno dopo il 18 maggio, quando si potranno rivedere gli amici e riapriranno altre attività tra cui bar e ristoranti. A lanciare l'allarme è la fondazione Gimbe, che si occupa di ricerca in ambito medico e sanitario e che da mesi ormai monitora l'evoluzione del covid. L'epidemia è ancora in atto e in queste ore si attendono le pagelle del ministero della Salute che mostreranno la sitazione, Regione per Regione, dopo lo scorso 4 maggio. Da risultati si capirà chi è pronto per alcune riaperture e chi no.C'è ancora bisogno di cautela e le tempistiche sono chiare. Il tempo medio tra un contagio e la comparsa di sintomi è di 5 giorni, con un range da 2 a 14 giorni. Bisogna poi considerare i tempi necessari per arrivare alla diagnosi: va richiesto il test, eseguito il tampone, analizzato in laboratorio e compilato il referto. Un processo che richiede tra i 9 e i 10 giorni per confermare o meno un contagio, quindi nei prossimi giorni si potranno capire gli effetti dei primi allenti. Gli effetti delle aperture del 4 maggio di fatto, non sono ancora visibili e quelli del 18 si avranno solo a fine mese.