"Bonus di 2.000 euro a chi viene a vivere qui e affitto a 50 euro": il paese dei balocchi esiste

Un bonus di, per ogni famiglia che decide di spostare lanel territorio comunale e iscrivere i figli nelle scuole del paese. È la singolare iniziativa varata dal sindaco di un comune, quello di, a forte rischio diSituato ad un'altitudine di 613 metri, immerso nei territori del, il comune di Locana, a 62 chilometri da Torino, è il più esteso di tutta la provincia ma anche uno dei più bassi per densità di popolazione. Molte famiglie, infatti, nei decenni passati sono andate via per trasferirsi nelle grandi città, Torino in primis, e ora il sindacoha deciso di offrire questo bonus per le famiglie disposte a trasferirsi nel suo comune. A darne notizia, tra gli altri, è La Stampa Il, che ammonta complessivamente a novemila euro in tre anni, ha una particolarità: il reddito familiare Isee non ha un tetto massimo, bensì un, pari o superiore a settemila euro all'anno. Gli altrisono che le famiglie devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni e i figli devono essere iscritti alle scuole del territorio comunale. «Solo così eviteremo di perdere il patrimonio socioculturale costituito dalla presenza delle, con conseguente ulteriore spopolamento», spiega il primo cittadino, che ha varato anche altre iniziative per incentivare il ripopolamento del paese. Locana, che agli inizi del Novecento aveva seimila abitanti, ha visto una drasticaanche in questi ultimi anni: erano oltre 1700 nel 2007, dieci anni più tardi laè scesa a 1450 residenti. Un effetto, quest'ultimo, dovuto non tanto alle partenze, quanto al crollo delle nascite.