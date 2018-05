Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Va fatto un congresso, ma se le cose stanno così, ve lo dico: mó basta, nun me chiamate più». Un intervento che potrebbe essere molto significativo dell'insofferenza di una grossa parte di elettorato del, condito da espressioni tipicamente romane, quello di, delegata diintervenuta durante l'assemblea 'dem' di oggi.Un duro sfogo, quello di Pina, che pur avendo problemi di locomozione non ha rinunciato ad andare a rappresentare il proprio circolo, situato in uno dei quartieri periferici più difficili di, alzandosi alle sei di mattina e ritrovandosi costretta ad aspettare mezzogiorno, due ore dopo l'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, a causa delle trattative tra le varie correnti sul possibile intervento di«Mi hanno detto di venire qui e ho fatto tanti sacrifici, sono venuta qui carica e mi sono sentita dire che dovevamo votare su Renzi. Doveva essere eletto une non si sa quando lo faremo. Ma non vi vergognate? Dov'è Orlando?» - ha sbottato la donna dal palco - «Io stavo dietro, ma lele ho sentite. Non sono renziana, ma ricordatevi che avete tolto la parola non a Renzi, ma a tutti quegli elettori che lo avevano scelto alle primarie e votato in assemblea. Mi spaventa la mancanza di democrazia che c'è in un partito che si dice democratico».E ancora, gettando via il badge dell'assemblea: «Sapete che vi dico? Fate il congresso senza di me, me ne torno nel mio circolo, insieme ai ragazzi. Ma non vi riempite più la bocca della parola periferia: veniteci, nei territori. A parte, che sennò je meno, da noi, chi vi ha mai visti?». La chiusura, dopo lo sfogo, è una giustificazione: «Scusate se ho esagerato, ma vengo dal, ho lavorato con Berlinguer e oggi ho visto un partito mettere a votazione un atto democratico».