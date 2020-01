Donna trovata morta nel sacco a pelo: c'è un arresto

C'è un arresto per la morte di Maria Simonetta Gaggioli, 76 anni, la donna trovata morta sul ciglio di una strada dentro un sacco a pelo in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno.



Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, fu rinvenuto casualmente la mattina dello scorso 3 agosto da un passante. Il fermo della persona indiziata del delitto è stato compiuto dai carabinieri del comando provinciale dei carabinieri di Livorno. Alle ore 12 si terrà una conferenza stampa per illustrare gli sviluppi investigativi relativi all'omicidio che ha portato in carcere l'autore su disposizione del gip del Tribunale di Livorno.



Con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere risultano indagati da mesi il figlio 47enne di Simonetta Gaggioli, Filippo Andreani, e la sua compagna, la 32enne brasiliana Adriana Rocha. Lunedì 13 Gennaio 2020, 10:10

