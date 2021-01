Schianto con l'Alfa in A4, muore padre del calciatore promessa della Primavera

Grave incidente stradale, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste, all’entrata dell’area di servizio di Gonars. A perdere la vita un uomo di 57 anni, Livio Fedrizzi, nato a Sacile ma residente a San Giorgio di Nogaro in via Del Sale 5, deceduto in serata in ospedale a Udine per le ferite riportate. Era padre di un giovane calciatore dell'Udinese.



Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 15. Il friulano, che stava viaggiando in direzione Trieste, per cause al vaglio della Polstrada di Palmanova, ha perso il controllo dell’auto, una berlina Alfa Romeo, andando a schiantarsi contro il guardrail che ha trafitto la fiancata destra della vettura come una lama, in più punti, nella parte sinistra, anteriore, proprio quella del guidatore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Il ferito, durante i soccorsi prestati dei sanitari, era sempre rimasto cosciente. Poi, trasferito d’urgenza al Santa Maria della Misericordia, le sue condizioni si sono aggravate. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma è deceduto in serata.



La grande famiglia dell’Udinese Calcio si stringe attorno al proprio centrocampista della Primavera Jacopo Fedrizzi per la tragica scomparsa del padre Livio. Tutto il club è vicino a Jacopo e ai suoi cari in questo momento drammatico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 21:50

