Dramma della solitudine a Venezia, due sorelle trovate morte in casa: l'allarme lanciato da alcuni operai

Due sorelle veneziane, Livia e Gladis Naccari, sono state trovate morte in casa, oggi pomeriggio, 10 marzo. Si tratta di due pensionate, di 86 e 84 anni, residenti in zona San Marco a Venezia vicino a campo della Fenice in un appartamento di Palazzo Contarini. Non ci sono segni di effrazione o violenza, si tratta di morte naturale per entrambe. Un autentico dramma della solitudine. Sono stati alcuni operai impegnati nel palazzo per una ristrutturazione a lanciare l'allarme: avrebbero visto un corpo a terra dalle finestre della casa rimasta aperta.

Le due sorelle sono state trovate esanimi, la prima in bagno, l'altra in sala da pranzo. I vigili del fuoco escludono fughe di gas o altre esalazioni tossiche. La casa sarebbe stata trovata in disordine, per cui pare che le due sorelle - Livia e Gladis Naccari molto conosciute in zona - siamo morte di inedia. Tempo fa gestivano assieme una piccola attività commerciale a San Marco. Dai primi rilievi si tratta di morte naturale e resta il dubbio su quanti giorni siano trascorsi prima del ritrovamento: parrebbe oltre una settimana. Alle 17 sul posto è arrivata la Polizia scientifica per i rilievi.

