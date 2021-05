Lite sul volo Ryanair Ibiza-Bergamo, l'ira dei vip. Marchisio: «Non c'è niente da scherzare». Antonella Clerici: «Spero di non vederla in tv»

Le immagini della lite sul volo Ryanair da Ibiza a Bergamo, con l'esagitata passeggera resasi protagonista, hanno fatto indignare tantissimi italiani. Non solo utenti comuni sui social, ma anche tanti vip più o meno noti: da Claudio Marchisio ad Antonella Clerici, passando per Gessica Notaro, Samuel Peron, Elena Santarelli e diversi altri.

A pubblicare diversi video, compreso uno caricato direttamente dalla donna che ha insultato e aggredito in vari modi gli altri passeggeri, è stata Selvaggia Lucarelli. Proprio sotto il post ci sono diversi commenti di vari personaggi famosi, furiosi per l'accaduto. «Intanto lo farei girare a tutte le compagnie aeree, così da toglierle la possibilità di viaggiare per un bel po' di anni!» - il commento di Claudio Marchisio - «Mettere a rischio passeggeri, steward e hostess su un volo di linea (per cosa poi?!?) è una cosa da non scherzarci per niente». Anche Roberta Sinopoli, moglie dell'ex centrocampista della Juventus e della nazionale, non usa mezzi termini: «Mamma mia quanto vorrei averla davanti!».

Elena Santarelli ironizza amaramente: «Meno male che il Covid ci avrebbe reso migliori. Come si dice a Roma, "ciao core"». Antonella Clerici, che conosce bene la televisione e teme le sue devianze 'trash', commenta invece così: «Spero di non vederla in nessuna trasmissione. Che la giustizia proceda e che scenda l'oblio su cotanta ignoranza». Il timore che qualcuno possa invitare la protagonista della follia in volo in qualche talk show, d'altronde, è più che comprensibile: il caso potrebbe anche approdare in qualche salotto della tv.

«Io sono sconvolta», commenta Valeria Graci. C'è poi Iacopo Melio che parla in maniera abbastanza diretta, alla luce della sua esperienza da ricoverato in terapia intensiva Covid: «Quando ha sputato mi è salita tutta la rabbia che può provare solo chi ha visto la gente chiusa in un sacco nero... È l’ora di finirla di incolpare solo la politica: se siamo ancora a questo punto è colpa soprattutto di questa gente qui».

Il commento più lucido sembra essere quello di Gessica Notaro: «Ragazzi questa persona ha dei seri problemi. Non credo nemmeno sia il caso di perdere tempo a giudicarla perché credo abbia bisogno dell’aiuto di un professionista». C'è anche Valentina Pitzalis a condannare il comportamento della donna: «E il bello è che parla delle conseguenze legali che avranno gli altri!». Stesso tenore anche per Samuel Peron. «Ma questa è pure convinta di essere nel giusto», commenta il ballerino professionista di Ballando con le Stelle, con l'emoji del 'facepalm'.

