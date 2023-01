«Smettila di bestemmiare»: lite tra vicini finisce a coltellate, fermato un ragazzo di 31 anni

Non sopporta le bestemmie del vicino, così tira fuori il coltello e lo colpisce 4 volte, rischiando di ucciderlo. Una lite tra dirimpettai a Villa Verucchio nel Riminese, nata per futuli motivi, si è chiusa con il sangue. L'uomo colpito è stato ricoverato e non è in pericolo di vita, anche se uno dei fendenti si è fermato a pochi centimetri da un polmone.

La lite a Villa Verucchio

Protagonisti della lite sono un 41enne e un 31enne con alcuni problemi di natura mentale. Quest'ultimo, infastidito dalle esclamazioni blasfeme del vicino, ha reagito aggredendolo con un coltello da cucina. La vittima è stata colpita ben 4 volte all'addome. Dopo la colluttazione, sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno medicato il ferito, trasportato all'ospedale. L'accoltellatore, invece, è stato portato in caserma e al momento la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 18:30

