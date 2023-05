Lite sui social per una ragazzina, poi le coltellate: ferito un 14enne, l'aggressore fermato per tentato omicidio

di Redazione Web

Una lite scoppiata sui social per delle ragazzine, e sfociata anche dal vivo con tanto di coltellate. Terribile episodio di cronaca nel corso della scorsa notte a Napoli: un giovane di 14 anni è stato fermato dalla Polizia come indiziato di delitto per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere in merito all'accoltellamento di un suo coetaneo nella tarda serata di ieri nei pressi della Galleria Umberto I di Napoli.

14enne accoltellato a Napoli, lite sui social

La misura precautelare è stata adottata dopo le indagini condotte da personale della Squadra Mobile di Napoli in relazione all'accoltellamento. Il minore colpito è giunto in disperate condizioni presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, con una ferita all'addome: sottoposto ad intervento chirurgico, è ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.



La lite sarebbe scoppiata sui social per ragazzine contese: sull'accaduto stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini).

