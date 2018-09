Terribile fatto di cronaca a Palermo. I fatti risalgono a sabato scorso, ma solo oggi è stato possibile ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Un uomo si trova in coma all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stato picchiato al culmine di una lite per il parcheggio. L'aggressore è un giovane di 20 anni di Termini Imerese P.C.. Il giovane nei pressi Roxy Bar nel lungomare del Mediterraneo di Campofelice di Roccella (Pa) ha sferrato un pugno a S. T. di Caccamo che aveva da poco parcheggiato la moto.



Secondo il giovane il posto era riservato. Ne è nata una lite verbale. Il ventenne ha poi sferrato un pugno in faccia alla vittima che è caduta per terra battendo la nuca. L'uomo è rimasto per terra immobile e da allora non si è più ripreso. Il giovane aggressore è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Cefalù e denunciato. I sanitari del 118 hanno prima portato la vittima all'ospedale Giglio di Cefalù, poi in rianimazione a Palermo. Le sue condizioni in queste ultime ore si sono aggravate.

Sabato 22 Settembre 2018