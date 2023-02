Accoltella la madre, poi aggredisce il compagno e due poliziotti: l'agente spara, morto un 29enne

Orrore a Napoli durante la notte. Un uomo è morto dopo che nel commissariato Vicaria del capoluogo campano è letteralmente scoppiato il caos: una vicenda ricostruita dagli inquirenti e che ha visto coinvolti un uomo, poi deceduto, la madre, il compagno di lei e due poliziotti.

Omicidio a Pescara, arrestati i presunti killer e mandante: nell'agguato morì un architetto

Sparatoria al campus, almeno tre morti: studenti terrorizzati, il killer suicida dopo la fuga

La lite choc in famiglia a Napoli

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe ferito a coltellate la madre in casa: il suo compagno è andato in commissariato per denunciarlo, lui lo ha raggiunto e lo ha aggredito, cercando di accoltellare anche lui alla gola. A quel punto sono intervenuti due poliziotti: uno è rimasto anche lui ferito con un fendente alle gambe, mentre il secondo agente gli ha sparato alle gambe, ferendolo gravemente. Poche ore dopo l'aggressore è morto, dopo essere stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Nello stesso nosocomio sono stati medicati e dimessi il patrigno della vittima e l'agente.

La vittima è un 29enne

L'uomo deceduto è un 29enne con precedenti di polizia. Il tutto è iniziato intorno alle 22, quando i poliziotti sono intervenuti in via Pietro Colletta per una lite in famiglia: il 29enne, hanno scoperto i poliziotti, aveva colpito la madre con un'arma da taglio nel corso di un'aggressione. Il compagno di quest'ultima si è recato al Commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola per denunciare l'accaduto, ma è stato raggiunto dal 29enne che nell'atrio del Commissariato ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello.



È intervenuto un poliziotto che ha cercato di disarmarlo, ma è stato a sua volta colpito alla gamba destra sventando un ulteriore colpo alla gola, tentato dal 29enne. Un secondo poliziotto è intervenuto e ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito il 29enne alla gamba. La donna è stata portata all'ospedale Cardarelli in codice verde, mentre il compagno in codice giallo al Vecchio Pellegrini. Il 29enne, trasportato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, è deceduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA