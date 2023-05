Lite tra fratelli in casa finisce a coltellate: 25enne in fin di vita. L'allarme dei vicini alle 5.30 del mattino

di Redazione web

Una lite tra fratelli in casa è finita nel sangue, con le coltellate inferte con violenza al collo di un 25enne, e poi al volto, ad un braccio e al torace: i soccorritori hanno trovato il giovane sul pavimento senza conoscenza e subito hanno capito che le sue condizioni erano disperate, come riporta il Corriere adriatico.

Medici e infermieri hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso, in fin di vita. In ospedale è finito anche il fratello, con cui il ferito aveva ingaggiato un violento litigio finito con una violenza inaudita.

L'allarme dei vicini alle 5.30 del mattino

Secondo una prima ricostruzione, nell'appartamento è scoppiata una furiosa lite per futili motivi tra i due fratelli, di origine tunisina, entrambi di età tra i 25 e 30 anni, e sotto l'effetto di abbondante uso di alcol.

La richiesta di intervento è scattata questa mattina alle 5.30 per un violento litigio tra fratelli in un appartamento all'ultimo piano di via Jesi 39 ad Ancona, zona Piano.

I condomini allarmati dalle grida hanno chiamato le forze dell'ordine e sul posto è arrivata una volante dela polizia con la Croce gialla e l'automedica del 118.

«Nella casa sangue ovunque»

All'interno dell'appartamento c'era sangue ovunque, gli schizzi sono persino arrivati al soffitto: il ragazzo, di origine tunisina, era terra semicosciente, il fratello ferito in maniera non grave dall'altra parte della stanza. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale. Sull'origine del litigio indaga la polizia.

