Brutale lite tra donne per motivi passionali: un'accoltellata, è grave

Francesco muore a 16 anni in un incidente: arrestato l'amico che guidava ubriaco

Una donna è stata accoltellata all'addome da un'altra donna durante una lite nata per motivi passionali. L'aggressione è avvenuta a Ischitella, in provincia di Foggia, nell'ingresso del palazzo in cui abita la vittima, ora in gravi condizioni all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La presunta responsabile del ferimento, una donna di origini romene, è stata portata in caserma per essere interrogata.