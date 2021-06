Lite in casa, 45enne cade da 12 metri: è gravissimo

Un uomo di 45 anni, di origine straniera, è volato da un'altezza di 12 metri e ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale per le lesioni riportate nella caduta. È accaduto a Vercelli. La donna che era in casa con lui, un'italiana di 26 anni, presenta, invece, ferite da codice verde. Sul posto oltre ai sanitari del 118, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto: pare che la caduta sia la cosenzeguenza di una lite.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA