Lite tra ragazzi, morto a 17 anni: una sola coltellata alla pancia. Tre giovani portati in caserma

di Redazione web Omicidio a Varago, frazione di Maserada di Piave (Treviso), un ragazzo è stato accoltellato ed è morto. Il fatto è accaduto oggi, 11 maggio, poco prima delle 18, dietro la chiesa, all'esterno di un'abitazione non lontana dall'Hotel Ristorante Dotto. La lite tra giovani, morto un 17enne La tragedia alla fine di una lite che si è scatenata per motivi ancora in fase d'indagine. La vittima è Aymen Adda Benameur, nato nel 2006, cittadino italiano originario dell'Algeria, studente all'istituto Besta di Treviso. Stando ai primi accertamenti fatti sul luogo della tragedia, sembra che il giovane sia stato raggiunto da un solo colpo alla pancia. Vicino al corpo i militari hanno trovato un coltello che sarebbe compatibile con la ferita. Tre giovani portati caserma Sul posto immediato l'intervento dei sanitari del Suem e dei Carabinieri. Sono stati portati in caserma tre giovani, due minorenni e un maggiorenne, per essere interrogati e identificati. I tre si trovavano poco distante dal luogo della tragedia. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 21:18

