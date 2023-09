Liste di attesa di 6 mesi per i malati di cancro, l'invito: «Andate in un'altra regione»

di Redazione web

Pazienti malati di cancro in Sardegna, invitati a rivolgersi in altre strutture sanitarie fuori dalla propria regione. «Attualmente la lista d’attesa per la patologia nel nostro centro è di circa sei mesi, pertanto si invita il paziente a recarsi in altro centro fuori regione» è la risposta data ad un paziente dal servizio di Radioterapia oncologica del San Francesco di Nuoro, scrive L'Unione Sarda.

La disperazione dei malati

Anna Gregu e Rosanna Veracchi, due assistenti sociali in servizio a Fonni, in provincia di Nuoro, hanno scritto all’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, allegando anche il documento inviato ad un paziente oncologico, proprio per denunciare che la radioterapia per chi si ammala di cancro in Sardegna «non è più un diritto».

Attesa di 6 mesi

«Si fa presente – si legge nella risposta a un paziente – che causa liste d’attesa, purtroppo non è possibile rispettare una tempistica oncologica corretta. Attualmente la lista d'attesa per la patologia nel nostro centro è di circa 6 mesi, pertanto si invita il paziente a recarsi in altro centro fuori regione».

Si chiedono risposte

«In questi giorni assistiamo sconcertate e impotenti nel servizio dove operiamo, alla disperazione dei numerosi malati oncologici che devono sottoporsi alle cure radioterapiche, di cui non possono usufruire in nessun presidio della Sardegna per vie delle lunghe liste d'attesa» scrivono le due assistenti sociali, che hanno chiesto all'assessore alla sanità, di «impedire l’esodo dei malati oncologici sardi e delle loro famiglie», perché già molti cittadini dell’Isola «sono costretti a rinunciare alle cure».

