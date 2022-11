Lisa, giovane mamma stroncata da un male incurabile: lascia un figlio di un anno

Una vera tragedia a Piombino Dese, in provincia di Padova, dove Lisa Pizzolato, una giovane madre di 32 anni, è morta ieri mattina in casa, stroncata da un male incurabile. Ne parla oggi il quotidiano Il Gazzettino: Lisa viveva da cinque anni a Piombino, e da 13 mesi era mamma del piccolo Lorenzo, che ha da poco compiuto un anno.

Malore improvviso, Giovanni muore a 36 anni: era solo in casa. Ritrovato dopo una settimana

Distrutti dal dolore i genitori, Loretta e Francesco, che hanno invano sperato in un miracolo. Lisa, laureata e con un grande amore per le lingue, lavorava come commerciale in un'azienda: sotto choc chi la conosceva, la giovane mamma era amata da tutti per il suo carattere gioviale.

Lisa Pizzolato, morta a 32 anni

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA