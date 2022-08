Medjugorje, pellegrinaggio dopo la morte della moglie: Lino ha un malore e muore pure lui

Va in pellegrinaggio per una promessa fatta alla moglie prima di morire, ma ha un malore e muore pure lui. Una tragedia assurda che lascia tutti senza parole. Era al tavolo per la prima colazione poco prima di salire in pullman a far ritorno a Scorzè (Venezia). Ma improvvisamente ha avvertito un dolore al torace ed è stato stroncato da un colpo al cuore. La vita di Lino Vedovato si è conclusa così all’età di 82 domenica scorsa, 21 agosto, per un infarto cardiaco dopo essere stato in pellegrinaggio a Medjugorie come aveva promesso con devozione alla moglie venuta a mancare un anno fa.

Prima che la moglie morisse circa un anno fa l'82enne, come racconta Il Gazzettino, le aveva assicurato che presto sarebbe andato Medjugorie, in Bosnia e Herzegovina a pregare in quella che viene considerata una delle più celebri mete di pellegrinaggi religiosi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 15:58

