E' morto "Zio Lino", il re delle fornaci e campione di Rally

La sua passione era il rally, dove ha ottenuto risultati molto significativi. Per sei volte, infatti, ha vinto il titolo italiano delle corse in salita. Era nativo di Possagno, dove viveva con la moglie. Lascia tre figlie. Il funerale si terrà sabato, alle 10, nel tempio di Possagno. “Zio Lino”, così era soprannominato e viene salutato da tanti messaggi di vicinanza sui social, era stato fondatore insieme ai fratelli delle Fornaci Coe, della Monfenera Spa e poi aveva dato vita alle Industrie Cotto Possagno.

. Metteva la stessa dedizione, la medesima, meticolosa preparazione sia sul lavoro che nelle gare automobilistiche. Ed è probabilmente per questo che Lino Vardanega, in entrambi campi, ha ottenuto significativi successi. L'si è spento a 78 anni dopo una lunga malattia, in provincia di Treviso. Era nato a Possagno, dove viveva con la moglie Franca e aveva tre figlie Barbara, Sabrina e Valeria e i tre adorati nipoti Cecilia, Giulio e Camilla.