La sua lotta per la vita e contro la leucemia era nota anche a Papa Francesco, al quale monsignor Fausto Scapin aveva consegnato nel corso di un'udienza la lettera scritta di suo pugno da Linda Sant, la 15enne che se n'è andata in punta di piedi mercoledì dopo avere lottato per tre anni e mezzo contro la malattia che ne ha piegato la resistenza.

Orfana da alcuni anni di papà Gabriele, come riporta Il Gazzettino, Linda era un'adolescente «vivace, sportiva e piena di vita, che ha lasciato il segno in tutti». Così la ricordano i familiari, a partire da mamma Barbara che spiegano gli amici dei Sant le ha saputo trasmettere i valori più alti, a partire dall'umanità e il rispetto. Il viaggio verso l'età adulta di Linda subì una brusca frenata tre anni fa, quando una febbriciattola persistente si rivelò la spia di una malattia tremenda come la leucemia.