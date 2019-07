Lillo, doppia intervista: «Al volante o a piedi con lo smartphone? Li odio tutti. Dipende se guido o cammino»

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vado su tutte le furie. Una volta ne stavo per mettere sotto uno che mi ha attraversato la strada con le testa dentro al display, pensando invece di essere sulle strisce».«Insultandolo selvaggiamente. Gli ho detto cose irriferibili».«Macché, sono spesso distratto. Le frecce spesso non le metto proprio e commetto una grande varietà di piccole infrazioni».«Purtroppo sì. Gli altro con me si incazzeranno per tante cose sbagliate che faccio ogni giorno, però non commetto l'errore di guidare e rischiare la vita per rispondere a un sms o per stare su una chat».«Lo insulterei urlandogli: ma se devi stare al cellulare, ferma la macchina perché stavi rischiando i mettermi sotto e non te ne accorgevi neppure».«Chiariamoci: stare al volante con il cellulare tra le mani oppure attraversare la strada guardando solo il telefonino per me non fa differenza. Automobilisti e pedoni sono entrambi sono da pericolo pubblico numero uno»...«Mi preoccupa lo scenario. Pure marito e moglie a cena stanno ognuno per i fatti loro, non staccano mai gli occhi da dosso al telefonino. Una schiavitù, siamo tutti ridicoli».