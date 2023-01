Liliana Segre, insulti e minacce sui social: tra i 20 denunciati c'è anche Chef Rubio. Poi medici, assicuratori, infermieri

Ingiurie, minacce di morte, offese irripetibili. Sono venti le persone denunciate dai Carabinieri di Milano per gli insulti pubblicati sui social newtwork e diretti alla senatrice 92enne Liliana Segre. Tra i nomi dei 17 uomini e delle tre donne denunciate spicca quello di Chef Rubio, il volto noto della tv, al secolo Gabriele Rubini. L'accusa, per tutti, è diffamazione a mezzo telematico con l'aggravante delle motivazioni religiose, etniche o razziali.

Chi sono i 20 denunciati

«Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano. Ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni», aveva detto lo scorso novembre al Forum nazionale delle donne ebree d’Italia Liliana Segre, che ha sporto denuncia il 6 dicembre 2022 ai carabinieri di Milano per minacce e ingiurie on line avvenute tra ottobre e dicembre 2022. La sezione telematica del Nucleo investigativo ha ora chiuso le indagini affidatele dalla Procura risalendo ai titolari di una serie di profili anonimi da cui la Segre aveva ricevuto ingiurie. Tra gli identificati ci sono professionisti, medici, assicuratori, infermieri, di varia estrazione sociale che sono stati quindi segnalati all'autorità giudiziaria, che ora dovrà decidere chi iscrivere per il reato ipotizzato.

E #LilianaSegre muta. Per chi non avesse mai visto “Jenin Jenin” docu capolavoro per cui il regista è ancora perseguitato dai suprematisti ebraici che occupano illegalmente la Palestina, ecco il link https://t.co/BMsKRkYY8U ✌🏾🇵🇸 #Jenine #JeninUnderAttack #JeninMassacre #Jenin https://t.co/bMBlayn8pE — Rubio (@rubio_chef) January 27, 2023

