Liliana Resinovich, è suo il corpo trovato a Trieste. La donna era scomparsa il 14 dicembre

Triste epilogo per la scomparsa di Liliana Resinovich, sparita nel nulla il 14 dicembre scorso. Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è proprio di Liliana Resinovich, riporta sul proprio sito il quotidiano Il Piccolo, precisando che è stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento.

Liliana, di 63 anni, pensionata, era scomparsa il 14 dicembre scorso. Il marito Sebastiano Visintin questa mattina, scrive l'Adnkronos, era stato chiamato in questura per il riconoscimento fotografico del corpo trovato in due sacchi neri in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 15:10

