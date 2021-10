Liguria, allerta meteo rossa: fiumi esondati, auto sommerse dalla pioggia e bus trascinati dalla corrente. Chiuso un seggio nel Savonese

Il maltempo sta facendo danni in Liguria. La situazione più complessa è nella zona di Savona, dove già alle 6.15 è stata segnalata una precipitazione molto forte a Montenotte Inferiore dove in un'ora si sono toccati 52,4 millimetri di pioggia. Ma in diverse zone della regioni si sono verificati alcuni allagamenti di sedi stradali, con le auto sommerse dalla pioggia e i bus che dalle immagini diffuse sui social diventano "barche" e vengono trascinate dalla corrente. La Regione ha raccomandato ai cittadini la massima prudenza.

Nella zona di Pontinvrea la situazione è critica: il fiume Erro è esondato e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell'imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del PalaBigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19. Tutti i cittadini prenotati vengono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti.

Situazione difficile anche a Giusvalla, dove il sindaco ha segnalato altre esondazioni. È il caso del Letimbro, in zona Santuario, con il torrente che ha allagato via Guidobono e via XX Settembre, che sono state chiuse al traffico.

Chiuso un seggio nel Savonese

Il seggio melettorale nella frazione di Santuario, nel Savonese, è stato sospeso a causa della forte ondata di maltempo. Lo ha confermato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone che ha appena terminato il punto sull'allerta meteo in Liguria con il Dipartimento nazionale di Protezione civile. Secondo quanto appreso, Comune di Savona e prefettura stanno ragionando su uno spostamento del seggio per garantire il diritto di voto.

I dati delle precipitazioni

Nelle ultime sei ore, secondo i dati Arpal, le precipitazioni sono state molto intense soprattutto nell'area interna della zona centrale della Liguria, ovvero alle spalle di Savona e Genova. Complessivamente sono caduti nelle ultime sei ore: 487.6 mm a Montenotte Inferiore (con massima cumulata oraria 145.2 mm), 367 mm a Rossiglione (91.4 mm in un'ora), 237.6 mm a Sassello (84 mm), 207.2 mm a Colle di Cadibona (80.4 mm in un'ora). Nell'ultima ora la pioggia sta convergendo su Mallare con 97.4 millimetri in un'ora. Pioggia forte anche a Torriglia (38 millimetri in un'ora), nell'entroterra di Genova. Inizia a piovere anche nell'entroterra Spezzino.

