Scivola, cade e batte la testa in piscina: ricoverato un ragazzo di vent'anni, è gravissimo

Scivola, cade e batte la testa in piscina: gravissimo un ragazzo di vent'anni. Accade a Lignano Sabbiadoro (Udine), dove un giovane turista in vacanza è stato ricoverato all'ospedale di Udine in gravi condizioni dopo che in piscina è scivolato e ha battuto la testa: l'incidente è accaduto intorno alle 11 e il giovane è stato portato all'ospedale in elicottero.

Secondo una ricostruzione dell'incidente, il ragazzo ha battuto il capo sul cemento prima di entrare in acqua, dov'è scivolato ormai privo di conoscenza. I primi soccorsi sono stati portati dai presenti, guidati al telefono dall'operatore della centrale regionale del 112. Una volta atterrata l'equipe medica del velivolo Fvg, il paziente è stato stabilizzato e trasferito d'urgenza in ospedale: la prognosi è riservata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA