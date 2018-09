Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 56 anni, vive con la madre 86enne ad Argenta in provincia di Ferrara. Circa un anno fa la donna si sarebbe innamorata di un uomo conosciuto in chat. E da quel momento sarebbe iniziato il suo calvario. L'uomo, racconta Lidia, l'avrebbe ingannata facendole credere di ricambiare i suoi sentimenti e poi rubandole dei soldi, per una cifra complessiva diLa drammatica storia oggi aRacconta Lidia a: «Mi aveva detto di essere un avvocato, gli ho dato fiducia e a gennaio l'ho accolto a vivere a casa mia. Poi ha iniziatosia a me che a mia madre. Mi ha fatto perdere il lavoro in ospedale, dicendomi che mi aveva pagato i contributi. Poi anche la macchina, perché non ha pagato le rate del leasing. Il 20 agosto mi ha detto che andava a Bologna ed è sparito. Poi mi ha chiamato una donna, che credevo fosse, invece era un'altra signora raggirata come me».L'inviata di Pomeriggio 5 avrebbe raggiunto telefonicamente l'uomo. Ma il signore«Purtroppo - spiega Lidia - posso provare solo che ho perso il lavoro. I soldi sono stati dati, perché era il mio compagno e sono rimasta fregata».La giornalista di Barbara D'Urso, a questo punto,: «Non facciamo il nome di quest'uomo, ma è pelato, pesa circa un quintale, non è alto e all'apparenza è molto simpatico. Se vi contatta, state attente».