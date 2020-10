Liceo choc: prof filmava le studentesse nello spogliatoio

Ragazze di una terza liceo filmate con lo smartphone mentre si cambiano in classe per l'ora di ginnastica: professore di scienze motorie nei guai. Succede anche questo in una scuola superiore dell'Alta Marca trevigiana in Veneto. Le ragazze, non si sa ancora se siano state le sole a essere riprese, sono tutte minorenni.

Secondo le descrizioni delle stesse allieve il docente non aveva finora mai dato adito a sospetti o atteggiamenti particolari: alla mano, amichevole, dalla grande disponibilità, dicevano le liceali. La vicenda ora è finita in tribunale e il prof rischia grosso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 16:30

