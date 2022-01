Licata, strage in casa. Uccide fratello, cognata e i loro due figli di 15 e 11 anni. Poi si toglie la vita

Cinque persone sono state uccise in un appartamento a Licata (Agrigento). Sul posto i carabinieri.

La strage dopo una lite in famiglia. Come apprende l'Adnkronos l'assassino dopo avere ucciso quattro familiari, tra cui un bimbo di undici anni è un ragazzo di 15, si è ucciso. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. Le vittime sarebbero il fratello dell'omicida, la cognata e i loro figli, due ragazzini di 11 e 15 anni

Dalle prime, frammentarie informazioni, a causare la strage sarebbe stata una lite in famiglia all'interno di un appartamento di via Riesi. Ed è proprio a margine della discussione che un uomo avrebbe estratto un'arma da fuoco uccidendo quattro suoi familiari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 10:13

