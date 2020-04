Librerie, cartolerie, negozi per bambini e non solo: ecco chi riapre oggi e come

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 10:02

Con la data di oggiper il governo dopo l'emergenza, in cui alcune attività riprenderanno le loro aperture, sebbene conper evitare assembramenti.Secondo gli esperti, e dati alla mano, la curva dei contagi non sembra essere diminuita in modo considerevole, ma da oggi iniziano le prime aperture per far ripartire l'economia dopo giorni di fermo. Ci saranno norme diverse regione per regione e dalla prossima settimana ripartiranno le attività produttive legate alla moda e alla metallurgia. Non tutte le regioni hanno aderito però alle prime riaperture: le librerie e i negozi per bambini resteranno chiusi in Lombardia, Piemonte e Campania, che aspetteranno il 3 maggio, mentre nel Lazio è stata data un'altra settimana di tempo per sanificare gli ambienti. La riapertura di librerie e negozi però verrà fatta seguendo nuove regole: se i locali avranno una metratura inferiore ai 40 metri quadri si entrerà uno alla volta, se saranno di metratura maggiore verranno consentiti più accessi, ma comunque limitati per far sì che vengano mantenute le distanze di sicurezza. Come nei supermercati sarà consigliabile l'uso di mascherine e guanti per i clienti e dovrà essere effettuata una sanificazione degli ambienti due volte al giorno.Oggi tornano al lavoro 150 dipendenti della. Poi toccherà agli stabilimenti di Mirafiori a Torino e alla Sevel-Ducato in Abruzzo. Aperture anche per alcuni stabilimenti tessili e per il comparto della moda, una scelta per non penalizzare settori in cui tradizionalmente l'Italia è prima. Riaprono anche le attività legate all'uso delle, a quello agricolo e a quello legato alla fabbricazione di computers.Per ile regole restano le stesse, con l'obbligo di sanificazione due volte al giorno, l'uso di guanti, ma cambiano gli orari che si allungano per evitare file e assembramenti.Per altre tre settimane bisognerà rimanere a casa, salvo "comprovate esigenze lavorative", necessità o motivi di salute. Nessuno sport, nemmeno agonistico, sarà ancora consentitò ma resta consentita l'attività motoria nei pressi di casa, da soli e mantenendo le distanze, mentre parchi e piste ciclabili rimangono chiusi. Bar e ristoranti potrebbero riaprire dal 18 maggio, ma con nuove regole, mentre i parrucchieri dal 2.Per glici saranno rigide regole, sebbene con qualche apertura. Confermata la disciplina sugli ingressi nel Paese e sui transiti brevi dall'estero: chi rientra avrà l'obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi. Prevista la possibilità di spostarsi per lavoro per un massimo di 5 giorni (72 ore prorogabili di 48). Stop confermato per le navi da crociera con passeggeri e di bandiera italiana. Per quelle ancora in viaggio, al momento dello sbarco i passeggeri italiani e che abitano in Italia sono soggetti a 14 giorni di quarantena nella loro dimor