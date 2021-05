Libia, Carfagna: «Vicina ai pescatori e agli armatori attaccati»

«Sono vicina ai pescatori e agli armatori siciliani, in particolare al capitano Giuseppe Giacalone e alla sua famiglia, vittime di un attacco armato. Resterò in contatto con il Ministero della Difesa per seguire gli sviluppi della situazione». Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sull'episodio di questo pomeriggio che ha visto la guardia costiera libica sparare contro tre imbarcazioni italiani pescavano a circa 35 miglia dalla costa fra Misurata e Khoms.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA