Meningite letale, muore un ragazzo: Libero aveva solo 17 anni. La tragedia nel giro di poche ore

Prima il ricovero d'urgenza per un malore improvviso e subito grave. Libero Passaforte, 17 anni, sabato sera si è sentito male, con forti dolori alla testa, febbre alta tanto che i genitori, preoccupati lo hanno portato al Pronto soccorso di Sulmona. I medici lo hanno subito ricoverato con urgenza nel reparto di rianimazione, e sottoposto a terapia intensiva nel tentativo di scongiurare l'epilogo più tragico. L’intero ospedale si è mobilitato per tentare ogni terapia, ma purtroppo per Libero ogni sforzo è risultato inutile.

Meningite letale

Secondo i medici di Sulmona, ad uccidere il 17enne, già attivo nel campo della moda, sarebbe stata una forma di meningite pneumococcica non contagiosa, ma letale anche se si attende l'ufficialità della Asl che ha disposto indagini colturali ed esami istologici. Libero, lo scorso anno, si era iscritto all’Istituto alberghiero, ma era appassionato di moda, e partecipato già a qualche sfilata. La sua morte improvvisa ha lasciato un grande sconforto nella cittadina dove viveva insieme alla famiglia, la mamma Silvia e il papà Alberto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 11:06

