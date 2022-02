Omicidio Kuciack, libero l'imprenditore italiano Vadalà: tornerà nel suo paese in Calabria

Torna libero Antonino Vadalà, 46 anni, l'imprenditore coinvolto e poi scagionato nell'inchiesta per l'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciack. Secondo quanto anticipato da Klaus Davi su Facebook, e confermato all'ANSA da fonti qualificate, in seguito a una sentenza della Cassazione l'uomo, che era detenuto da quattro anni nell'ambito di un processo per narcotraffico, ha lasciato ieri sera «per liberazione» il carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Agli agenti penitenziari, sempre secondo quanto si apprende, ha detto che si sarebbe recato a Bova, il suo paese in provincia di Reggio Calabria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 12:46

