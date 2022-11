Liam Biram, Chi l'ha visto rivela: trovati i vestiti e la tenda del ragazzo americano scomparso nel 2019

A tre anni e mezzo dalla scomparsa di Liam Biram, spuntano nuovi dettagli che fanno luce sulla sparizione del ragazzo americano, originario di New Jersey, di cui si erano perse le tracce il 9 maggio 2019. Grazie al contributo di alcuni telespettatori di «Chi l'ha visto?», sono stati rinvenuti alcuni effetti personali del sommelier 32enne, riconosciuti in un bosco a pochi chilometri da Sarre, Valle d'Aosta.

Marzia Capezzuti, trovato un cadavere in un casale abbandonato: a Chi l'ha visto il giallo della ragazza scomparsa

Liam Biram, trovati i vestiti e la tenda del ragazzo americano scomparso nel 2019

Il giovane era partito nella primavera del 2019 dagli Stati Uniti e si era recato in Grecia per poi fare tappa in Italia. Sarebbe dovuto arrivare a Parigi, ma il suo viaggio si è interrotto prima. Dai tabulati risulta che il ragazzo era arrivato a Torino Porta Susa e poi ad Aosta con il treno, acquistando un biglietto con la carta di credito. Da lì gli inquirenti non erano più riusciti a ricostruire l'itinerario, fino a questa settimana quando un telespettatore ha telefonato allo studio di «Chi l'ha visto?» segnalando il ritrovamento di alcuni indumenti tra i boschi di St-Pierre, vicino a una cascata.

Dopo 20 minuti di camminata tra le montagne valdostane, l'inviato Giuseppe Pizzo raggiunge il luogo del ritrovamento dove le telecamere inquadrano i resti di una tenda, una cartina con scritte in lingua greca, alcuni viveri con scadenza ottobre 2019, dei calzini e una camicia grigia a motivi bianchi, riconosciuta dai genitori.

Tra gli oggetti ci sono anche degli orecchini, forse un regalo di Liam per la madre, e la tastiera di un ipad, quello che il giovane utilizzava per comunicare con la sua famiglia in Usa. Mancano invece le scarpe, i documenti e gli occhiali.

Dopo la segnalazione sono stati allertati carabinieri e vigili, che da allora non hanno interrotto le loro ricerche. E la speranza resta viva nel cuore dei genitori e della sorella, che dal 2019 non hanno più avuto notizie del ragazzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA