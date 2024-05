Giornata contro l'omotransfobia, l'Italia è 36esima nella classifica europea per i diritti Lgbtqi+: superata dall'Ungheria di Orbàn

di Redazione web

Diritti LGBTQI+, l'Italia perde altre due posizioni e si piazza 36esima in Europa. A darne notizia, la classifica europea dell'ong Ilga Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), che ogni anno pubblica la sua Rainbow map. La speciale classifica è stata ripresa dai media italiani e esteri in occasione della giornata contro l'omotransfobia.



L'Italia, è raffigurata tutta in rosso dato il suo punteggio davvero basso: solo 25 su 100. Somma di punti che si basa sullo status legale, sociale e le discriminazioni subite dalle persone appartenenti alla comunità arcobaleno. In testa alla classifica figurano Malta, Islanda e Belgio. Ma il nostro Paese se la passa davvero male ed è dietro altri Stati in cui i diritti LGBTQI+ non sono rispettati. Basti pensare all'Ungheria di Viktor Orbàn, 30esima in classifica e oltre 7 punti sopra l'Italia nel Rainbow index nonostante la legge anti-lgbt.

Sul sito di Rainbow Map è possibile consultare tutti i parametri che sono stati utilizzati per tracciare questa analisi. A determinare la posizione dell'Italia una serie di carenze legislative sul fronte dei diritti che continuano a non venire sanate.

Le parole di Mattarella

«L'intolleranza per il diverso, l'indifferenza di fronte alle compressioni delle altrui libertà, costituiscono lacerazioni alla convivenza democratica. L'Italia non è immune da episodi di omotransfobia: persone discriminate, schiacciate da pregiudizi, che spesso sfociano in inaccettabili discorsi d'odio, aggredite verbalmente e fisicamente. Non è possibile accettare di rassegnarsi alla brutalità».



Così il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della Giornata internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, invitando le istituzioni a impegnarsi «per una società inclusiva e rispettosa delle identità». Il governo è in prima linea contro l'omotransfobia, la comunità internazionale tenga alta l'attenzione sugli abusi, ha detto nel suo messaggio la presidente del Consiglio Meloni.







