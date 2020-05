Lettini distanziati e sanificazioni Così le spiagge combattono il virus

Con la ripartenza del Paese arriva anche il via libera alla stagione del mare. Il confronto tra governo e regioni ha portato a un’apertura verso il settore dei balneari dopo le forti critiche al primo documento con le linee guida redatto dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità. Il nuovo Dpcm approvato dal Consiglio dei Ministri ha accolto le esigenze del settore.



In Italia sono quindici le regioni bagnate dal mare con 644 comuni sulla fascia costiera (l’8,1% del totale), sono oltre undicimila gli stabilimenti balneari e oltre 1200 i campeggi, circoli sportivi o complessi turistici. Tutti con caratteristiche differenti tra loro. Le nuove raccomandazioni, che saranno comunque gestite dalle regione, nascondo con la finalità di garantire la ripresa dell’attività assicurando al tempo stesso la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti. Il concetto chiave resta il distanziamento sociale: un metro di separazione tra i clienti, ombrelloni posizionati in un’area di dieci metri quadri e lettini, sedie a sdraio (quando non posizionate nel posto ombrellone) a distanza di almeno 1,5 metri. Misure che devono essere garantite anche nelle spiagge libere che devono prevedere la presenza di un addetto alla sorveglianza.



Necessaria anche l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. Viene anche suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie, oltre a pagamenti veloci (carte di credito contacless o portali web) per evitare file e aggregazioni all’ingresso. Vietati i giochi di gruppo.



Per i lavoratori degli stabilimenti viene richiesta una corretta e frequente igiene delle mani, la presenza di appositi dispenser e per il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina. Si tratta, come detto, di linee guida modificabili dai territori. «Non possiamo non sottolineare l’importante contributo di chiarezza e di buon senso prodotto dal confronto che è avvenuto fra Governo e Regioni» ha affermato il Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio e FIBA-Confesercenti. «Di fatto - ha spiegato il sindacato - vengono superate le linee guida del Cts e dell’Inail contenenti disposizioni immotivatamente restrittive che avrebbero impedito la balneazione sul 70% della costa italiana». Sulla stessa linea anche Federbalneari che si ritiene soddisfatto «per le linee guida approvate dalla Conferenza Stato- Regioni» che definisce «un lavoro importante che, nonostante le difficoltà, è risuscito a dare certezze agli imprenditori». Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 04:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA