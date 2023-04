Lettera d'amore dal campo di prigionia in Germania arriva dopo 80 anni: «Cara Maria, non essere in pensiero»

di Redazione web

Una lettera d'amore arrivata a desinazione dopo 80 anni. Fu scritta nel novembre del 1943 da un soldato in un campo di prigionia nei pressi di Berlino, ma non fu recapitata e se ne persero le tracce. Almeno fino a qualche giorno fa, quando è stata consegnata alla famiglia di Pasquale, questo il nome del mittente.

La lettera arrivata dopo 80 anni

La storia arriva da Mottola, nel Tarantino, ed è il sindaco della cittadina, Giampiero Barulli, a raccontarla con un post su Facebook, allegando l'immagine della lettera. «È il 1943. C'è la guerra - afferma il primo cittadino - e tutti i ragazzi sono al fronte a combattere. Tra di loro c'è Pasquale, soldato mottolese. È in un campo di prigionia nei pressi di Berlino e scrive una lettera a sua moglie Maria, rassicurandola sulle sue condizioni di salute. La lettera, però, non arriva a destinazione». Pasquale, invece, «torna incolume dalla guerra e vive serenamente con la moglie crescendo tre figli». «Passano 80 anni - aggiunge Barulli - e incredibilmente qualche giorno fa quella lettera arriva in Comune. Spedita da un signore di Firenze e subito consegnata alla figlia di Pasquale, che legge con grande commozione le dolci parole del padre. Altri tempi, altre vite». «Ma un filo, quello del destino - commenta il primo cittadino - che lega e riannoda tutto, persone, storie e ricordi». La lettera fu spedita da uno dei campi di prigionia tedeschi Kriegsgefangenenlager (Kgfl). «Cara Maria, la mia salute è buona, perciò - si legge nella missiva postata dal sindaco - non devi essere in pensiero per me. Spero di poter avere presto tue notizie che spero siano buone. Con l'occasione ti invio gli auguri per il Natale. Baci affettuosi». Il timbro porta la data del 21 novembre 1943.

