BELLUNO/VENEZIA - Si chiama, è veneziano di(Ve) e ha solo 9 anni. La letterina che ha scritto e poi spedito al sindaco di Rocca Pietore,con un'offerta di 5 euro, non ha bisogno di commenti.E' stata recapitata oggi al primo cittadino"Ho 9 anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna - scrive Achille al sindaco Andrea De Bernardin, che ha protocollato la missiva - e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi". Così ha scritto il piccolo Achille il 7 novembre quando ha spedito la sua letterina scritta in stampatello su un foglio a righe strappato da un quaderno.A rendere nota la vicenda è statoCaro Achille, non ti sappiamo dire quanto siamo commossi da questo tuo grande gesto! - scrive 'Progetto Rocca Pietore' su Facebook -. Il tuo cuore è grandissimo! Spero ti arrivi il nostro messaggio e che tu possa metterti in contatto con noi al più presto". "È un gesto commovente per un bambino - ha detto l'assessore Bottacin - soprattutto per essersi voluto privare dei suoi risparmi". "Si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce - commenta -: questa è la foresta dei veneti che cresce".Intanto dalla città veneziana ilsi dice «fiero di Achille, generoso e attento agli altri. Nella sua offerta c'è amore per il nostro territorio. Non vedo l'ora di ringraziarti di persona qui a Mira»