Palloncini bianchi e lacrime per l'ultimo saluto alla piccola Letizia, morta soffocata a 2 anni da un wurstel

Salerno, Letizia a 2 anni muore soffocata da un wurstel a casa della nonna

Campagna nel Salernitano ha salutatoper l’ultima volta. Idurante la, in Cattedrale, per ricordare questa piccola che il destino l’ha strappata alla sua mamma, al suo papà e al fratellino di 5 anni. Tantisono stati lanciati in cielo, quasi ad accompagnare questo piccolo, bellissimo che non è più in terra.è morta la sera di Venerdì Santo per arresto cardiaco dovuto a complicanze dopo aver ingerito un wurstel che l’ha soffocata. Anche se sua nonna, dove la bimba si trovava durante il tragico incidente, e sua madre, che era a lavoro al piano inferiore dello stabile, chiamata immediatamente, le hanno tolto quel cibo dalla bocca, qualcosa non è andato come doveva e la bambina è spirata in ospedale. Una comunità in lutto per questa grave perdita., so che adesso sei con gli angeli a ballare e a vegliare su di noi”, ha scritto suo padre, Marco, che la chiama “la stella più luminosa dell’universo”. Da parte sua, poi, il ringraziamento a tutti coloro che sono stati vicino alla sua famiglia, parenti, amici, forze dell’ordine, il sindaco, che ha proclamato il lutto cittadino durante i funerali. “Fate una preghiera – chiede Marco – per tutti i bambini che sono anime innocenti”.