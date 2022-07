Addio a Leonardo, il baby calciatore portato via dalla malattia: aveva solo 9 anni

Leonardo ha lottato con tutte le sue forze, fino all'ultimo. Poi la malattia ha spento il suo sorriso ad appena 9 anni. A darne notizia è stata l'associazione sportiva USD Malo 1908 dove il piccolo ha militato fin quando ha potuto e fino a quando le cure importanti a cui era sottoposto glielo hanno permesso.

Il ricordo

Il piccolo era entrato in campo l'ultima volta nel mese di febbraio con il Primi calci del 2013. Poi brusco freno agli allenamenti e alle partite. Uniti al decorso della malattia. «Ciao Leonardo - scrivono dal Calcio Malo - Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Leonardo è salito in cielo. La società nerostellata esprime tutta la vicinanza alla famiglia per la perdita dell'amato figlio. Piccolo Nerostellato Leonardo porta nei campi da calcio in paradiso la stessa sempre sul tuo cuore».

Lascia la mamma Milanka, il papà Pierluigi, la sorellina Elena. Tutta la famiglia era stata molto vicina la piccolo dopo la diagnosi della malattia, fino all'epilogo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. E a rispondere alla vicinanza dei cittadini è stata proprio la famiglia attraverso il profilo del papà: «Grazie di cuore». L'ultimo saluto si terrà mercoledì 27 luglio alle 15.30 nel Duomo di Malo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 08:28

