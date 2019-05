«Signore, se esisti resuscitalo»: lo struggente post della nonna di Leonardo, morto a 20 mesi

«Signore se esisti resuscitalo!». È lo struggente messaggio che affida a Facebook Tiziana Saliva, la nonna di Leonardo Russo, il bimbo di 20 mesi per la cui morti sono stati arrestati a Novara la figlia, Gaia Russo, e il compagno, Nicholas Musi.



«Perché hai voluto il mio angelo? Tu ne hai tanti, restituiscimelo», aggiunge la donna, che posta anche una canzone, 'Resuscitamì. Quello di oggi non è l'unico post che la nonna dedica alla tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. «Sei e sarai per sempre un angelo puro e delicato - scrive sempre su Facebook il giorno dopo la morte del piccolo - Nessuno merita il tuo perdono, siamo tutti indegni e dannati». « Domenica 26 Maggio 2019, 16:42

