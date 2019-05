Leonardo Russo, strazio al funerale del bimbo di 20 mesi. La nonna: «Sei un martire»

Martedì 28 Maggio 2019, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il bambino ucciso a Novara. Durante le esequie ha parlato ladel bimbo dihe non è riuscita a nascondere lo scoramento: «Sei un piccolo martire che proteggi tutti i bambini, sei già un santo»: con queste parole Tiziana Salica, ha dato l'addio al nipotino, davanti alla bara sulche porta il feretro al cimitero di Novara.Alla folla che ha seguito le esequie nel duomo, la nonna di Leonardo ha detto solo «Grazie a tutti». Fiori e palloncini bianchi e azzurri che vengono liberati in cielo quando la piccola bara di Leonardo arriva in duomo e quando va via, accompagnato dagli applausi dei tanti presenti, familiari, amici, gente comune, venuti a dare l'ultimo saluto a un bimbo di appena 20 mesi morto nella sua casa di Novara, a seguito di uno shock emorragico causato da un violento colpo all'addome che non gli ha lasciato scampo.In attesa della piccola salma, che questa mattina lontano dal clamore ha ricevuto l'ultimo saluto della mamma che proprio per la sua morte si trova agli arresti domiciliari in cui comunità protetta mentre il suo, i presenti si interrogano come sia stata possibile una simile tragedia e come nessuno sia intervenuto per proteggere Leonardo. E così, mentre qualcuno punto il dito sulla mamma e i suoi familiari, c'è chi in qualche modo sente il bisogno di difenderli. È Federica, una giovane 24 enne che tra le lacrime dice: «non riesco a spiegarmi quello che è successo. Per come conosco o forse dovrei dire per come conoscevo la mamma di Leonardo, non posso pensare sia stata capace di fare del male al suo bambino per il quale ha sempre combattuto e anche la sua famiglia stravedeva per il piccolo».