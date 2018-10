Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 14:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il, un aeroporto per tutta la famiglia. Nello scalo internazionale della Capitale sono disponibili molteplici servizi family friendly: dai parcheggi rosa alla nursery; dalle aree giochi alle family toilets, senza dimenticare le opportunità di shopping dedicate e i punti ristoro con menu a misura di bambino.Nell'offerta dei parcheggi dell'aeroporto di Fiumicino puoi trovare i Parcheggi Rosa. Pensati per tutte le donne in partenza dall'Aeroporto di Fiumicino, per le quali parcheggiare sarà più facile. Le viaggiatrici troveranno nei parcheggi dello scalo posti auto dedicati, contrassegnati da strisce rosa. Per le mamme in attesa e quelle con bambini nei passeggini, i posti auto dedicati saranno più larghi di circa un metro per consentire le manovre di carico e scarico delle carrozzine e una più agevole movimento alle donne in dolce attesa.I posti riservati alle neomamme e alle donne in dolce attesa sono quarantacinque, cinquantadue posti per tutte le altre signore in partenza, sia al 3° piano del multipiano P-Terminal D, situato di fronte al Terminal 3, collegato dal tunnel coperto, sia al Parcheggio Lunga Sosta Coperto settore 2, che si trova a circa otto minuti dai Terminal ed è ad essi collegato attraverso un servizio di navetta gratuito che opera con frequenza di cinque minuti, ad esclusione della fascia notturna (01:00-05:00) dove funziona su chiamata.Le aree riservate dei parcheggi sono dotate di telecamere in funzione 24 ore su 24, sistema SOS a chiamata e casse automatiche per agevolare il pagamento, dotate di pulsante di chiamata per la Sala Assistenza Clienti, operativa tutti i giorni della settimana.Se viaggi con il passeggino verifica con la tua compagnia aerea di riferimento se devi imbarcarlo. Dopo aver verificato, se devi imbarcarlo, recati al nastro “Oversize baggage” per consegnarlo. Se non devi imbarcarlo è consentito portarlo fino all’imbarco dove sarà preso in carico dall’handler. Se sei in arrivo il passeggino ti verrà riconsegnato direttamente al nastro bagagli.Per i più piccini sono disponibili cinque nursery, attrezzate con lettini e fasciatoi, ubicate vicino ai gates D01, E11, E44, prima del gate E51 e in area partenze Terminal 3, nel corridoio alla destra del banco informazioni.L'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino offre alle famiglie e ai suoi passeggeri più piccoli un nuovo servizio. Tre baby corners, dotati di giochi per bambini, sono stati posizionati dalla società ADR al livello Arrivi del Terminal 3 e del Terminal 1, nell'area della riconsegna bagagli, e al livello Partenze del Terminal 3. I tre spazi, caratterizzati da colorate decorazioni, si trovano rispettivamente in prossimità del nastro 10, poco dopo il controllo passaporti al Terminal 3, in prossimità del nastro 16 al Terminal 1 e nell’area d’imbarco E in prossimità del gate 51.All’aeroporto di Fiumicino, oltre alle nursery, sono disponibili anche delle family toilets. Si tratta di toilet dedicate ai genitori che viaggiano in compagnia dei bambini dotare di tutti i comfort. Inoltre, per rendere la permanenza dei più piccoli confortevole, sono presenti fasciatoi e lavandini a misura di bambino all’interno dei bagni dell’aeroporto.Presso alcuni punti ristoro di Fiumicino puoi trovare menu family friendly:: box Plasmon presso Territori d’Italia al Terminal 3 partenze (mezzanino) prima dei controlli di sicurezza: McDonald alle partenze del Terminal 1 (mezzanino), Gusto al molo B e D, Antonello Colonna Open Bistrò al molo BInoltre presso i punti ristoro in aeroporto sono disponibili seggioloni. Se non esposti richiedili al personale.Se hai necessità di riscaldare biberon e pappe o sterilizzare il ciuccio chiedi supporto nei punti ristoro.