All'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino è operativo un servizio di assistenza per i passeggeri con difficoltà motorie che devono recarsi: si chiamaed è un servizio di trasporto porta a porta rivolto ai passeggeri con ridotta mobilità che devono prendere un aereo e hanno richiesto i servizi di assistenza.I passeggeri disabili hanno, dunque, la possibilità di avere un’assistenza continua: dalla porta di casa fino al loro posto all’interno dell’aereo. Il servizio riguarda tutti i passeggeri disabili che abbiano richiesto l’assistenza tramite la compagnia aerea in fase di prenotazione del biglietto di viaggio., mentre è gratuito il servizio offerto dala società del Gruppo ADR dedicata all’accoglienza dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità.Il giorno della partenza, un autista passerà a prendere il passeggero direttamente a casa sua, lo porterà a Fiumicino o a Ciampino dove troverà gli addetti dell’assistenza di ADR che lo assisteranno in tutte le fasi che precedono il volo (check-in, bagagli, controlli di sicurezza ) fino all’effettivo imbarco.Al contrario, una volta atterrato aldi Fiumicino, il passeggero disabile verrà accompagnato al recupero bagagli e poi fino all’uscita dove verrà lasciato a un autista che lo riporterà a casa o in qualsiasi altra destinazione voglia raggiungere. Il servizio è attivo 24 ore su 24, i costi variano a seconda della zona o dell’auto scelta.Per prenotare Care to Fly, basta compilare un modulo online sul sito di ADR o chiamare il numero: 06 65079090.utilizza vetture comode che rispondono a tutte le esigenze dei passeggeri con ridotta mobilità.Quest’anno ADR Assistance festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Dieci anni per rendere gli aeroporti della Capitale accessibili a tutti, senza barriere e limiti. ADR Assistance opera, infatti, negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino con l’obiettivo di promuovere la più ampia accessibilità al trasporto aereo e di rendere il più confortevole possibile l’esperienza di chi viaggia sin dal 2008. Nello specifico, il servizio gratuitoconsente ai passeggeri con qualunque tipo di disabilità o a ridotta mobilità anche temporanea di essere costantemente affiancati durante tutte le fasi di partenza o di arrivo di un volo, dai controlli di security all‘imbarco, al ritiro bagagli, fino all’acquisto del biglietto ferroviario per il treno.Grazie a un accordo di collaborazione siglato con Rete Ferroviaria Italiana, è stato inoltre avviato un nuovo servizio di assistenza integrato “bordo treno – posto in aereo”, in cui i passeggeri interessati vengono accolti dagli addetti aeroportuali direttamente presso la stazione di Fiumicino Aeroporto, migliorando sensibilmente il comfort di chi raggiunge o parte dall’aeroporto in treno e necessita di un’attività di affiancamento.Tutte le informazioni per prenotare il servizio integrato di assistenza sono presenti sia sul sito di ADR Assistance che su quello di RFI.