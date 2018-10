Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Voglio giustizia per mio figlio, era un bravo ragazzo». Non si dà pace, madre di, il ragazzo ucciso la scorsa notte a Miano con una coltellata al cuore. In casa con lei parenti e amici a darle sostegno. La donna ci tiene a sottolineare che, nonostante il padre, Giuseppe Perinelli, fosse stato ucciso nel 2003 per una faida di camorra, il figlio Lello non aveva alcun legame con la criminalità organizzata. «Mio figlio amava giocare a calcio e lavorava insieme a me in una ditta di pulizie, chiunque nel quartiere può dirvi che era un angelo». La mamma rivolge anche un appello ai testimoni del litigio avvenuto in discoteca tra Lello Perinelli e quello che poi sarebbe divenuto il suo assassino: «Ragazze, ve lo chiedo come mamma, se avete visto parlate».